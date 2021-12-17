Три английских футбольных клуба проявляют интерес к полузащитнику «Рубина» Хвиче Кварацхелии, утверждает журналист Пит О’Рурк в Твиттере. Интерес к футболисту проявляют «Эвертон», «Вест Хэм» и «Саутгемптон».

Речь идёт о трансфере уже в следующем месяце, в зимнее трансферное окно.

Кварацхелия связан контрактом с «Рубином» до 30 июня 2024 года. По данным Transfermarkt, стоимость 20-летнего футболиста оценивается в 18 миллионов евро.

Хавбек сборной Грузии в сезоне-2021/22 провёл 15 матчей, забил 1 мяч и отдал 3 голевых передач.