«Зенит» одержал победу над «Монако» в матче группового раунда Евролиги — 85:74. Петербуржцы разгромно выиграли первую четверть со счётом 31:14, но упустили преимущество во второй (14:29) и ушли на перерыв, ведя только два очка.

Третью четверть «Монако» снова выиграл (14:11) и на четвёртую вышел, ведя в счёте. В заключительной десятиминутке преимущество монегасков достигало четырёх очков, но в результате «Зенит» дожал соперника и выиграл четверть 29:17.

Самым результативным игроком встречи стал Дуэйн Бэйкон из «Монако», набравший 21 очко. Джордан Лойд из «Зенита» отметился 20 очками результативности, а его одноклубник Билли Бэрон — 19. На счету монегаска Данило Андрушича и зенитовца Артураса Гудайтиса по 15 очков.

В таблице Евролиги «Зенит» после 16 игр занимает шестое место с 10 победами и 6 поражениями. У «Монако», напротив, 6 побед и 10 поражений и 14-я строчка в таблице.