«Спартак» получил нового главного тренера – третьего за год. Финал Гран-при по фигурному катанию отменён. Эдуард Латыпов стал вторым на этапе Кубка мира. Российские пловцы берут медали на ЧМ на короткой воде. Назван предварительный состав участников чемпионата России по фигурному катанию. Самые интересные новости спорта 17 декабря – в дайджесте NVsport.

Трусова, Туктамышева и Щербакова вошли в предварительный состав участниц ЧР-2022

Появились предварительные списки участников чемпионата России – 2022 по фигурному катанию. Соревнования пройдут в Санкт-Петербурге с 23 по 26 декабря.

«Миннесота» проиграла «Баффало»в НХЛ: у Капризова – гол и незабитый буллит

Российский нападающий «Миннесоты Уайлд» Кирилл Капризов отличился в матче Национальной хоккейной лиги (НХЛ) против «Баффало Сэйбрз». Игрок забросил шайбу, но не реализовал буллит.

Василевский завершил матч против «Оттавы» с 25 сэйвами и рекордом

Российский голкипер «Тампа-Бэй Лайтнинг» Андрей Василевский в победном матче своей команды в Национальной хоккейной лиге (НХЛ) против «Оттавы Сенаторз» установил рекорд по количеству триумфов за год и пропустил один гол.

Итальянец Ваноли официально возглавил «Спартак»

Итальянский специалист Паоло Ваноли заключил контракт с московским «Спартаком».

Тарпищев хочет отказаться от места капитана в сборной России по теннису

Президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев сообщил, что готов уйти с поста капитана национальной сборной.

ISU: Финал Гран-при по фигурному катанию в этом сезоне официально отменен

Международный союз конькобежцев (ISU) официально объявил об отмене финала Гран-при по фигурному катанию в этом сезоне.

Госдума приняла закон о Fan ID для болельщиков в первом чтении

Государственная Дума приняла закон о введении FAN ID для болельщиков сегодня, 17 декабря.

Латыпов — второй в спринте на этапе в Анси

Представитель Норвегии Йоханнес Бё выиграл спринт на этапе Кубка мира по биатлону во французском Анси. Второе место занял россиянин Эдуард Латыпов.

Рублёв вышел в финал выставочного турнира в Абу-Даби

Российский теннисист Андрей Рублёв стал первым финалистом выставочного турнира в Абу-Даби.

Колесников и Щёголев взяли серебряные медали на ЧМ по плаванию

Российский пловец Климент Колесников завоевал серебряную медаль на чемпионате мира по плаванию на короткой воде на дистанции 100 м на спине.

«Зенит» вырвал победу у «Монако» в Евролиге

«Зенит» одержал победу над «Монако» в матче группового раунда Евролиги — 85:74. Петербуржцы разгромно выиграли первую четверть со счётом 31:14, но упустили преимущество во второй (14:29) и ушли на перерыв, ведя только два очка.