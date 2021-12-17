Юношеская сборная России для игроков до 17 лет не смогла стать победителем Европейского юношеского Олимпийского фестиваля. В заключительной игре турнира россияне встречались с хозяевами — сборной Финляндии. На счету России было 8 очков, у Финляндии — 9. Для завоевания трофея подопечным Игоря Ефимова надо было побеждать соперников в основное время.

Тем не менее, победу одержала Финляндия со счётом 4:3. Голами у финнов отметились Каспер Лунделл (9-я минута), Отто Хокканен (15-я), Аарон Хакала (33-я) и Йере Лассила (33-я).

У России шайбы забросили Александр Рыков (3-я), Илья Поляков (24-я) и хоккеист «СКА-Варягов» Иван Демидов (44-я).