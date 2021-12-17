Бывшая биатлонистка сборной Финляндии Кайса Мякяряйнен высказалась по поводу ситуации с лишением «Большого хрустального глобуса» по итогам сезона-2013/14. Международный союз биатлонистов (IBU) недавно пересчитал результаты Кубка мира семилетней давности в связи с дисквалификацией Ольги Зайцевой. После аннулирования всех результатов россиянки места были перераспределены, и Кайсу Мякяряйнен обошла норвежка Тура Бергер.

«На Кубке было столько гонок, что всё могло бы сложиться иначе, если бы Зайцеву сняли с гонок на остаток сезона сразу после Сочи, — цитирует «Чемпионат» Мякяряйнен. — Если бы спорт был чистым и если бы у нас были только чистые спортсмены, не было бы необходимости переписывать результаты. Это просто печальный пример того, как абсолютно чистые и невиновные спортсмены должны страдать из-за других».

Мякяряйнен из трёхкратной обладательницы Большого хрустального глобуса стала двукратной — ранее она завоёвывала награду по итогам сезонов-2010/11 и 2017/18. Для Бергер эта победа стала второй в карьере, первую она одержала в сезоне-2012/13.

Зайцева была дисквалифицирована за нарушение антидопинговых правил на Олимпиаде-2014. Все её результаты, начиная с Игр в Сочи и до завершения карьеры в конце сезона-2013/14, были аннулированы.