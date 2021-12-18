«Нэшвилл» в овертайме вырвал победу у «Чикаго» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги — 3:2. Голами у «Предаторз» отметились Томас Новак (12-я минута), Колтон Сиссонс (52-я) и Таннер Жанно (61-я). У «Блэкхоукс» отличились Кирби Бах (14-я) и Джонатан Тэйвз (54-я).

В составе «Нэшвилла» на лёд выходил российский форвард Яков Тренин.

«Нэшвилл» в таблице Западной конференции поднялся на второе место с 39 очками после 30 игр, его отставание от «Миннесоты» составляет 1 очко. У «Чикаго» 25 очков в 29 играх и 14-е место в таблице «Запада».

С аналогичным результатом «Питтсбург» одолел «Баффало» — 3:2 ОТ. За «Пингвинз» отличились Эван Родригес (6-я минута), Брок Макгинн (27-я) и Джефф Картер (63-я), за «Сэйбрз» — Земгус Гиргенсонс (33-я) и Расмус Далин (55-я).

«Питтсбург» идёт седьмым в Восточной конференции с 37 очками в 29 матчах. «Баффало» имеет в активе 25 очков в 30 играх и занимает 13-ю строчку.