«Анахайм» в овертайме вырвал победу у «Аризоны» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги — 6:5.

После первого периода «Дакс» вели 3:2. Счёт открыл форвард «Койотс» Трэвис Бойд на 3-й минуте. «Анахайм» ответил тремя голами: отличились Кевин Шаттенкирк (6-я), Хампус Линдхольм (7-я) и Дерек Грант (9-я). До перерыва Кристиан Фишер отыграл одну шайбу (16-я).

Во втором периоде Клэйтон Келлер сравнял счёт за 24 секунды до второй сирены.

В третьем сперва Трэвор Зеграс вывел «Анахайм» вперёд (43-я), затем повела «Аризона» благодаря точным броскам Эндрю Лэдда (49-я) и Фила Кессела (50-я). «Дакс» ушли от поражения в основное время — на 54-й минуте дубль оформил Линдхольм.

Победный бросок на 63-й минуте нанёс Клэйтон Келлер, также оформивший дубль.

В составе «Аризоны» на лёд выходил россиянин Илья Любушкин, отметившийся голевым пасом на Лэдда.

«Анахайм» в таблице Западной конференции догнал лидера «Миннесоту», набрав 40 очков после 32 матчей. При этом «Уайлд» провели на 3 игры меньше.

«Аризона» с большим отрывом идёт последней в таблице «Запада», набрав всего 14 очков в 29 играх.