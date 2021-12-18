Форвард «Вашингтона» Александр Овечкин вышел в лидеры гонки бомбардиров Национальной хоккейной лиги в нынешнем сезоне. На счету 36-летнего форварда один гол в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Виннипега» (5:2).

На счету Овечкина стало 47 очков: 22 гола и 25 передач. Он обогнал Леона Драйзайтля из «Эдмонтона» и сравнялся с другим форвардом «Ойлерз» Коннором Макдэвидом.

Помимо Овечкина, в топ-10 бомбардиров входят ещё два российских форварда — Кирилл Капризов и Артемий Панарин. Полностью десятка бомбардиров выглядит следующим образом:

1. Александр Овечкин («Вашингтон») — 47 очков (22 шайбы + 25 передач)

Коннор Макдэвид («Эдмонтон») — 47 (16+31)

3. Леон Драйзайтль («Эдмонтон») — 46 (23+23)

4. Назем Кадри («Колорадо») — 38 (11+27)

5. Стивен Стэмкос («Тампа») — 34 (13+21)

6. Остон Мэттьюз («Торонто») — 33 (20+13)

Кирилл Капризов («Миннесота») — 33 (11+22)

Артемий Панарин («Рейнджерс») — 33 (9+24)

Джонатан Юбердо («Флорида») — 33 (10+23)

10. Себастьян Ахо («Каролина») — 32 (15+17)