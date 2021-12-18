Российский боксёр Артур Бетербиев защитил титулы чемпиона WBC и IBF в полутяжёлом весе. 36-летний российский боец победил 31-летнего представителя США Маркуса Брауна в главном событии вечера бокса Top Rank, который прошёл в Монреале (Канада).

Бой завершился досрочно — Бетербиев нокаутировал Брауна в девятом раунде.

Бетербиев провёл на профессиональном ринге 17 поединков и во всех одержал победы нокаутом. Для него это была пятая защита титула IBF и вторая — WBC.

Браун потерпел второе поражение при 24 победах.