Полузащитник «Химок» Денис Глушаков заявил, что хочет вернуться в «Спартак». Экс-хавбек сборной России защищал цвета красно-белых с 2013 по 2019 год и был капитаном команды.

«Я, когда прощался, говорил, что хотел бы вернуться. Потому что я там чемпионство выиграл, долгие годы был, друзья есть, — сказал Глушаков в интервью sports.ru — Сейчас уже некоторые в тренерский штаб попали, Тема Ребров. Посмотрим, я еще не старый, молодой, перспективный».

Глушаков покинул «Спартак» со скандалом: осенью 2018 года хавбека перевёл в дублирующий состав тогдашний главный тренер Массимо Каррера, а после отставки итальянца вернулся в основу. Однако фанаты обвиняли Глушакова в том, что он и ещё несколько ветерана «слили» итальянского специалиста, который принёс красно-белым чемпионство.

В нынешнем сезоне Глушаков забил 7 голов в 15 матчах РПЛ за «Химки». В октябре он был впервые с 2018 года вызван в сборную России, но из-за травмы не попал в окончательный состав на матчи отбора ЧМ-2022.