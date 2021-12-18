На днях по СМИ пронеслась сенсационная новость: финская биатлонистка Кайса Мякяряйнен была лишена титула победительницы Кубка мира в сезоне-2013/14. Трофей уходит её многолетней сопернице Туре Бергер из Норвегии.

Лишение спортсменов наград постфактум давно перестало быть новостью. На фоне постоянных перепроверок допинг-проб начинаешь автоматически сомневаться в любом титуле любого спортсмена. Но в данном случае ситуация была удивительной. Мякяряйнен лишилась награды не по своей вине. Титула её лишили нарушения третьей стороны, а именно – россиянки Ольги Зайцевой. NVsport рассказывает, какое отношение допинг российской биатлонистки имеет к Мякяряйнен.

Дисквалификация Зайцевой

Ещё в 2020 году печальным исходом завершился многолетний процесс рассмотрения допинговых кейсов трёх российских биатлонисток. Ольгу Зайцеву, Яну Романову и Ольгу Вилухину обвиняли в нарушении антидопинговых правил на Олимпиаде в Сочи. Двух последних удалось оправдать, что позволило Вилухиной сохранить серебро Игр-2014 в спринте. Зайцевой же уйти от наказания не удалось, из-за чего она, а также Вилухина, Романова и Екатерина Шумилова лишились серебряной награды в эстафете.

Почему суд оказался гуманным к двум биатлонисткам и строг к третьей, мы подробно разбирали в отдельной статье. Перескажем сейчас вкратце.

Против Вилухиной и Романовой были лишь косвенные доказательства: показания экс-главы Московской антидопинговой лаборатории Григория Родченкова и царапины на крышках проб, которые могли свидетельствовать об их вскрытии.

Против Зайцевой же был главный неопровержимый аргумент: зашкаливающие показатели соли в пробе. Биатлонистка в показаниях заявляла, что во время Олимпиады налегала на солёную рыбу и икру и порой «ела соль ложками», но суд это не убедило.

Соль нужна была мошенникам для разбавления чистых проб. По версии обвинения спортсмены сдавали на хранение чистые пробы для их последующей подмены в Сочи. Заготовок проб было мало, поэтому их нужно было разбавлять. Чтобы плотность мочи не изменилась, добавлять нужно было не воду, а специальный солевой раствор.

После решения суда Зайцева вину свою не признала, но на исход это никак не повлияло: результаты биатлонистки на Олимпиаде в Сочи были аннулированы.

Причём же здесь Мякяряйнен?

Дело всё в том, что помимо результатов Зайцевой на Олимпиаде в Сочи, аннулированы были все её старты вплоть до окончания карьеры. Официально об уходе из биатлона россиянка заявила в начале 2015 года, но де-факто завершила выступления в конце сезона-2013/14.

Но после Олимпиады в Сочи и до конца сезона на Кубке мира по биатлону состоялись ещё девять гонок. И в четырёх из них Зайцева финишировала между Мякяряйнен и Бергер.

В их число вошли:

Масс-старт в Поклюке. Мякяряйнен – 2-я, Зайцева – 3-я, Бергер – 8-я.

Спринт в Контиолахти. Мякяряйнен – 1-я, Зайцева – 2-я, Бергер – 4-я.

Пасьют в Контиолахти. Мякяряйнен – 1-я, Зайцева – 3-я, Бергер – 5-я.

Кроме того, в масс-старте в Осло Зайцева обошла обеих биатлонисток, заняв 5-е место. Мякяряйнен стала седьмой, Бергер 14-й.

Что же происходит сейчас? Сейчас IBU аннулирует все результаты Зайцевой, благодаря чему все биатлонистки ниже неё в протоколах автоматически поднимаются на одну строчку.

В итоге Бергер получает больше на 11 очков, а Мякяряйнен – только на два.

Изначальный исход борьбы за «Большой хрустальный глобус» был следующий:

1. Кайса Мякяряйнен – 861 очко

2. Тура Бергер – 857 очков

После пересчёта итогов гонок ситуация вышла следующей:

1. Тура Бергер – 868 очков

2. Кайса Мякяряйнен – 863 очка

Стоит ли говорить, как отреагировала на это финская биатлонистка?

«На Кубке было столько гонок, что всё могло бы сложиться иначе, если бы Зайцеву сняли с гонок на остаток сезона сразу после Сочи. Если бы спорт был чистым и если бы у нас были только чистые спортсмены, не было бы необходимости переписывать результаты. Это просто печальный пример того, как абсолютно чистые и невиновные спортсмены должны страдать из-за других», — возмущалась Кайса.

И её можно понять. Если бы Зайцева была дисквалифицирована сразу, то финиш сезона сложился бы совсем по-другому. Мякяряйнен и Бергер проводили бы свои старты, исходя из нового положения в таблице общего зачёта. Разумеется, спортсмены на словах всегда говорят, что «борются только за победу», но глупо отрицать, что подсчёт очков всё равно влияет на расклад сил во время гонок.

Проблемы

Перераспределение результатов привело к тому, что Кайса из трёхкратной обладательницы «Большого хрустального глобуса» стала только двукратной. Она также завоёвывала награду по итогам сезонов-2010/11 и 2017/18. А вот Тура догнала её по числу данных трофеев. Впервые Кубок мира норвежка выиграла за год до скандального сезона – в сезоне-2012/13.

И это приводит к ряду вопросов. Как быть с наградой? Теперь Мякяряйнен должна вернуть один из трофеев? А если она его, например, продала на аукционе? И почему биатлонистка должна страдать за прегрешения других?

С другой стороны, и Бергер не виновата: она сражалась честно и проиграла из-за третьей стороны.

Но если с трофеями всё не так страшно – в конце концов, IBU может и на копию для Бергер разориться, то гораздо сложнее ситуация с призовыми. Что будет с отдельными гонками? Ведь теперь биатлонистки должны получить другие суммы, поскольку они поднялись в протоколах после отстранения российской примы.

А главное — теперь Мякяряйнен должна отдать часть денег за победу в сезоне Туре Бергер? А если у неё сейчас нет этих денег? Ведь победу она одержала больше семи лет назад, а карьеру закончила в прошлом году. Как говорилось в культовом фильме, «вопросы требуют ответов».

Что же делать IBU?

С нынешней ситуацией юристам и руководству IBU придётся повозиться. По иронии судьбы, нынешний глава организации Олле Далин также не виноват в сложившейся ситуации, ведь сезон-2013/14 проходил при его предшественнике Андерсе Бессеберге.

Но уже сейчас организация может решить эту проблему, чтобы избежать её повторения в будущем. Достаточно просто изменить регламент, и при дисквалификациях спортсменов постфактум не перераспределять места, а просто аннулировать результаты читеров, без смещения в протоколах остальных биатлонистов.

И прецеденты подобного в спорте уже есть. Самый яркий пример – «Тур де Франс». С 1999 по 2005 год самую престижную велогонку мира выигрывал американец Лэнс Армстронг. Но после того, как велогонщик признался в употреблении допинга, его лишили всех титулов, включая семь побед в «Большой петле» подряд. Кому же их отдали? Никому. Сейчас в официальной статистике «Тур де Франс» с 1999 по 2005 год не выигрывал никто.

Похожим образом можно было поступить и с биатлонными протоколами. Конечно, это до конца проблему не решает. Ведь если бы не было Зайцевой на дистанции, кто знает, может, Бергер и Мякяряйнен вели бы борьбу иначе. А вдруг она кому-то в масс-старте или пасьюте помешала? Но в любом случае такое решение существенно сократило бы количество проблем в будущем.