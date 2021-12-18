«Даллас» проиграл «Сент-Луису» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги-2021/22 — 1:4. Форвард «Старз» Александр Радулов провёл около 20 минут на льду и завершил игру с показателем полезности «-2».

Радулов не забивает уже в 19 матчах НХЛ подряд. Первый и последний раз ему удалось отличиться 28 октября в игре с «Вегасом» (2:3 ОТ). Очков Радулов не набирает четыре игры подряд — 6 декабря он отдал две голевых передачи в матче с «Аризоной».

Кроме того, 35-летний россиянин является худшим в команде по показателю полезности — «-13».

В нынешнем сезоне Радулов провёл 26 матчей в регулярном чемпионате НХЛ, набрав 11 (1+10) очков. Его контракт с «Далласом» истекает в конце нынешнего сезона.