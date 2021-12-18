Сегодня, 18 декабря, в немецком Дрездене стартует второй этап Кубка мира по лыжным гонкам. Первыми на старт выйдут женщины, которые примут участие в спринте свободным стилем.

В 11:00 по московскому времени стартует квалификация, в 13:30 состоятся финальные забеги.

Прямую трансляцию лыжного спринта у женщин можно смотреть здесь:

От России в гонке примут участие Наталья Непряева, Христина Мацокина, Анна Грухвина и Анастасия Фалеева.

В общем зачёте Кубка мира лидирует шведка Фрида Карлссон. На её счету 400 очков. В тройку входят норвежка Тереза Йохауг (375) и ещё одна представительница Швеции Майя Дальквист (339). Россиянка Наталья Непряева идёт шестой (197).