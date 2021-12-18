Сегодня, 18 декабря, в немецком Дрездене стартует второй этап Кубка мира по лыжным гонкам. Мужчины откроют этап спринтом свободным стилем.

В 11:35 по московскому времени стартует квалификация, в 13:55 пройдут финальные забеги.

Прямую трансляцию лыжного спринта у мужчин можно смотреть здесь:

От России в гонке примут участие Глеб Ретивых, Александр Терентьев, Александр Большунов, Денис Филимонов и Фёдор Назаров.

В общем зачёте Кубка мира лидирует норвежец Йоханнес Клэбо, на счету которого 476 очков. В тройку входят два россиянина — Сергей Устюгов (315) и Александр Большунов (267). Также в топ-10 входят Александр Терентьев (7-е место, 197 очков), Алексей Червоткин (8-е, 188) и Иван Якимушкин (10-е, 151).