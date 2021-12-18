Главный тренер «Дженоа» Андрей Шевченко показал худший старт в истории среди наставников генуэзского клуба. Накануне «Дженоа» уступил «Лацио» (1:3) в матче 18-го тура чемпионата Италии по футболу.

В результате Шевченко не смог одержать с командой из Генуи ни одной победы в шести играх Серии A. «Дженоа» проиграла пять раз и один сыграла вничью, разность мячей составляет 2-13.

Единственную победу при Шевченко «Дженоа» одержала в матче Кубка Италии против «Салернитаны» (1:0).

«Дженоа» — первый клуб в тренерской карьере Шевченко. До этого он пять лет (с 2016 по 2021) руководил сборной Украины и дошёл с ней до 1/4 финала чемпионата Европы-2020.