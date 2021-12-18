Сегодня, 18 декабря, во французском Анси в рамках 4-го этапа Кубка мира по биатлону состоится мужская гонка преследования.

Начало гонки на 12,5 км назначено на 17:00 по московскому времени.

Прямую трансляцию можно посмотреть здесь:

Первым на дистанцию уйдёт норвежец Йоханнес Бё, одержавший победу в спринте. Вслед за ним стартует российский биатлонист Эдуард Латыпов. Его отставание от лидера составляет 7 секунд. Вслед за Латыповым на дистанцию убежит Филип Андерсен из Норвегии. Его отставание от Бё составляет 18 секунд.

Помимо Латыпова, в пасьют попали все российские биатлонисты, участвовавшие в спринте. При этом все они вошли в топ-25.

Саид Халили стартует 11-м (отставание 48 секунд), Александр Логинов — 12-м (49 секунд), Александр Поварницын — 14-м (52 секунды), Даниил Серохвостов — 18-м (59 секунд), Василий Томшин — 25-м (1 минута 14 секунд).