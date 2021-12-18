Нападающий «Сент-Луиса» Владимир Тарасенко оценил свою результативность в текущем сезоне-2021/22. В сегодняшней игре регулярного чемпионата против «Далласа» форвард оформил дубль.

«У меня было много голевых шансов в первых 29 матчах чемпионата. Но так бывает, когда ты иногда не можешь забить, — цитирует русскоязычная версия сайта НХЛ Тарасенко. — Тогда ты должен и дальше работать над своим броском, идти к воротам, и у тебя всё получится. Да, со мной всё в порядке».

В текущем сезоне на счету Тарасенко 28 (11+17) очков в 30 играх регулярного чемпионата НХЛ. Это пятый результат среди российских хоккеистов.