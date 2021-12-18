Главный тренер сборной России по футболу Валерий Карпин рассказал, чем отличается его работа в национальной команде от клубной работы. Карпин возглавил сборную летом 2021 года.

«График более свободный, чем у клубного тренера, но все зависит от количества матчей, которые нужно посмотреть и проанализировать действия игроков на поле, — цитирует «Афиша Daily» Карпина. — Если мы знаем, кто будет следующим соперником, то количество этих матчей увеличивается — нужно просмотреть еще и матчи с участием футболистов соперника. Да, здесь нет привязки по времени, мне не нужно работать с 9 утра до 7 вечера, но у меня все равно практически полный рабочий день».

При этом специалист отметил, что может больше уделять время семье благодаря свободному графику.

До работы в сборной Карпин возглавлял «Спартак», «Мальорку», армавирское «Торпедо» и «Ростов».