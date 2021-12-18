Главный тренер сборной России по футболу Валерий Карпин не считает, что возможный невыход команды на чемпионат мира-2022 будет катастрофой.

«Что значит «катастрофа»? Катастрофа — это землетрясение, война, ковид в конце концов. Катастрофа — когда люди умирают, — цитирует «Афиша Daily» Карпина. — То, что мы можем не отобраться на чемпионат мира — это очень плохо, это шаг назад, но я бы не бросался все же такими словами. А это футбол, это игра. А в любой игре все в том числе решает набор факторов».

Карпин возглавил национальную команду летом 2021 года, сменив Станислава Черчесова. Под его руководством Россия выиграла пять матчей отбора на ЧМ-2022 из семи, а с Хорватией сыграла вничью (0:0) и проиграла (0:1). В отборочной группе россияне заняли второе место и прошли в стыковые матчи.

В полуфинале «стыков» команда Валерия Карпина встретится с Польшей. Игра пройдёт 24 марта 2022 года в России.