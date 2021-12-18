По данным оперативного штаба по борьбе с коронавирусом в России, за последние сутки было выявлено 27 434 случая заражения коронавирусом по всей стране.

К 16 декабря выявлено всего 10 186 823 случая заболевания. Также известно о выздоровлении 8 952 266 человек. Еще 296 180 человек скончались от коронавируса в стране.

На утро 18 декабря в Москве было выявлено 2283 новых случая коронавируса за сутки. Общее число заражений в столице перевалило за два миллиона — 2 000 067 человек. В Санкт-Петербурге известно о 1997 новых случаях. В Московской области появилось еще 1683 человек, заболевших коронавирусом. В Ленинградской области число заражений составляет 355 человек.