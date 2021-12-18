Перед главным боем вечера бокса Top Rank в Монреале (Канада) организаторы допустили ошибку с гимном. В поединке встречались российский боксёр Артур Бетербиев и американец Маркус Браун. Вместо гимна России был включён гимн СССР (напомним, у гимнов одинаковая музыка, но разные слова).

Бетербиев нокаутировал Брауна в девятом раунде и защитил титулы чемпиона WBC и IBF в полутяжёлом весе.

Бетербиев провёл на профессиональном ринге 17 поединков и во всех одержал победы нокаутом. Для него это была пятая защита титула IBF и вторая — WBC.

Браун потерпел второе поражение при 24 победах.