Завершилась квалификация мужского спринта свободным стилем на этапе Кубка мира по лыжным гонкам в немецком Дрездене. По её итогам в финал прошли два россиянина.

Александр Терентьев показал восьмой результат, преодолев дистанцию за 2:16.64, Глеб Ретивых стал девятым, пробежав дистанцию за 2:16.72.

Лидер сборной России Александр Большунов занял 31-е место, не попав в тридцатку лучших. Ему не хватило всего 0,09 секунды. Денис Филимонов стал 47-м (2:21,76), Фёдор Назаров — 55-м (2:23.07).

Финальные забеги состоятся сегодня, начало — в 13:55 по московскому времени.

Ранее в женском спринте в финал прошла только Христина Мацокина, занявшая последнее 30-е проходное место.