Президент Международной шахматной федерации (ФИДЕ) Аркадий Дворкович заявил о намерении переизбираться на пост руководителя организации в 2022 году.

«Я твердо намерен баллотироваться, — приводит ТАСС слова Дворковича. — И рад сегодня об этом объявить».

Дворкович возглавил ФИДЕ в октябре 2018 года. До него организацией 23 года (с 1995 по 2018 год) руководил другой россиянин Кирсан Илюмжинов.

С 2007 по 2010 год Дворкович занимал пост вице-президента Федерации шахмат России, с 2010 по 2014-й — председателем наблюдательного совета, в данный момент входит в попечительский совет ФШР.

В 2021 году состоялся матч за мировую шахматную корону. Действующий чемпион мира Магнус Карлсен победил россиянина Яна Непомнящего — 7,5:3,5, одержав четыре победы.