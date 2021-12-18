Президент Федерации хоккея России Владислав Третьяк оценил старт сборной России по хоккею на Кубке Первого канала. Подопечные Алексея Жамнова обыграли команды Канады (4:3) и Швеции (1:0).

«Особенно интересной для болельщиков, конечно, была встреча с Канадой. В каком бы состоянии команды ни были, их игра всегда вызывает особый интерес, — цитирует РБК Третьяка. — Почти вся страна говорит об этой победе. Может быть, такой финал нас ждёт и на Олимпиаде».

Третьяк также отметил, что игра со Швецией далась команде сложнее за счёт хорошей игры голкипера соперников. При этом он высоко оценил сплочённость коллектива.

Сегодня, 18 декабря, Россия сыграет на Кубке Первого канала с Чехией. Игра начнётся в 15:30 по московскому времени.