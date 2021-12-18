Во французском Анси стартовала женская гонка преследования в рамках четвёртого этапа Кубка мира по биатлону. Первой на дистанцию вышла победительница спринта Марте Ройселанн из Норвегии. Через 15 секунд после неё стартует Анаис Бескон из Франции. Третья — Эльвира Эберг из Швеции, отставание которой от лидера составляет 16 секунд.

Россию в этой гонке представят пять спортсменок. С пятой позиции стартует Кристина Резцова, она будет проигрывать лидеру 27 секунд. С 17-го места на трассу уйдет Ирина Казакевич (отставание 1:03). 21-я стартовая позиция у Светланы Мироновой (1:05), 23-я — у Ульяны Нигматуллиной (1:06), 24-я — у Валерии Васнецовой (1:07).