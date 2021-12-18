Прославленные фигуристки Татьяна Тотьмянина и Татьяна Волосожар обратились к заслуженному тренеру СССР Татьяне Тарасовой. Накануне Тарасова опубликовала в Инстаграме благодарность поклонникам за поддержку после своей госпитализации.

«Будьте здоровы, любимая Татьяна Анатольевна!» — написала Волосожар в комментариях.

«Татьяна Анатольевна, сил Вам!» — написала Тотьмянина.

Тотьмянина — олимпийская чемпионка Турина-2006 в парном катании с Максимом Марининым. Татьяна Волосожар выиграла золото Сочи-2014 в паре и командном турнире вместе с Макимом Траньковым.

Татьяне Тарасовой 74 года. Она подготовила ряд олимпийских чемпионов, включая пару Ирина Роднина/Александр Зайцев, танцевальный дуэт Наталья Бестемьянова/Иван Букин, Алексей Ягудин и другие. Ранее сообщалось, что Тарасова из-за проблем с позвоночником передвигается в инвалидном кресле. Однако госпитализирована она была, по данным ТАСС, из-за высокого давления.