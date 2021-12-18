Российские лыжники остались без наград в мужском и женском спринте на этапе Кубка мира.

В женском спринте победу одержала шведка Майя Дальквист. Второй стала её соотечественница Йонна Сундлинг. Тройку замкнула Анамария Лампич из Словении. В финальные забеги из россиянок попала только Христина Мацокина, которая заняла последнее место в своём четвертьфинале.

Наталья Непряева стала в квалификации 36-й, Анастасия Фалеева — 51-й, Анна Грухвина — 57-й.

У мужчин победу одержал Хавард Таугбоэль из Норвегии. Вторым стал Федерико Пеллегрино из Италии, тройку замкнул француз Люка Шанава. Единственным россиянином, пробившимся в финал, стал Глеб Ретивых, прошедший из полуфинала как лаки-лузер. В финальном забеге он стал последним с отставанием от лидера 4,86.

Александр Терентьев выбыл в полуфинале, заняв четвёртое место, вслед за Ретивых.

Лидер сборной России Александр Большунов неожиданно не прошёл квалификацию, заняв 31-е место при 30 проходных местах. Денис Филимонов стал 47-м, Фёдор Назаров — 55-м.