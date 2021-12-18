«Зенит» проявляет интерес к нападающему бразильского «Интернасионала» Юри Альберто, утверждает UOL. Клуб из Санкт-Петербурга готов предложить за 20-летнего бразильца порядка 14 миллионов евро и 3-4 миллиона в качестве бонусов.

Отмечается, что сейчас клубы прорабатывают последние детали сделки.

В текущем сезоне Юри Альберто забил 12 голов и отдал 3 передачи в 33 матчах чемпионата Бразилии по футболу.

При этом вице-президент «Интернасьонала» Эмилио Папалео Зин в интервью «Спорт-Экспрессу» опроверг информацию об интересе к форварду со стороны «Зенита».

Отметим, что для заявки Юри Альберто на чемпионат России «Зенит» должен отзаявить кого-то из восьми своих легионеров.