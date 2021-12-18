В Москве на «ЦСКА Арене» стартовал матч Кубка Первого канала по хоккею между Россией и Чехией. Главный тренер россиян Алексей Жамнов выпустил на лёд следующий состав: Билялов (Самонов); Никишин — Чистяков, Григоренко — Шипачев — Гусев; Минулин — Чистяков, Грицюк — Кадейкин — Каменев; Телегин — А. Марченко, Коршков — Анисимов — Вовченко; Елесин, Ткачёв — Морозов — Галимов, Каюмов.

Сборная России одержала две победы на Кубке Первого канала. В первом матче россияне обыграли Канаду со счетом 4:3.

Затем команда под руководством Алексея Жамнова одержала победу над сборной Швеции (0:1). Единственную шайбу забросил защитник Вячеслав Войнов.

борная Чехии проиграла последний матч на турнире Финляндии (2:3 Б). Финны отыгрались со счетом 1:2 в середине третьего периода.