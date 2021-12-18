Эльвира Эберг стала победительницей гонки преследования на этапе Кубка мира во французском Анси. Биатлонистка сборной Швеции зашла на два штрафных круга и преодолела дистанцию за 29 минут 27 секунд. На дистанцию она ушла под номером 3.

Второй стала француженка Жюли Симон, стартовавшая 13-й. Она допустила один промах и отстала от победительницы на 4,2 секунды.

Тройку замкнула ещё одна шведка Ханна Эберг с двумя промахами и отставанием 11,6 секунды.

Победительница спринта Марте Ройселанн из Норвегии с тремя штрафными кругами пришла к финишу только четвёртой с отставанием 13,4 секунды.

Две россиянки вошли в топ-10: Светлана Миронова заняла 8-е место (1 промах, отставание 52 секунды), Кристина Резцова — 9-е (3 промаха, 52,4 отставание). Резцова стартовала на пятом месте, ко второму рубежу подошла второй, но допустила три промаха и откатилась ниже в таблице.

Ульяна Нигматуллина — 26-я (3 промаха, 2.21,0), Ирина Казакевич — 28-я (2 промаха, 2.22,0), Валерия Васнецова — 47-я (6 промахов, 3.55,7).