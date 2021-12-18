Сборная России для игроков до 17 лет стала победителем Турнира четырёх наций-2021. В заключительной игре турнира россияне всухую победили США — 3:0.

Голами у России отметились Матвей Бабенко (15:22, ассистент — Илья Лещёв), Никита Телегин (45:52, ассистент — Артемий Низамеев) и Егор Смирнов (58:43, ассистенты Максим Великов и Егор Соловьёв).

Россия выиграла все три матча турнира. Ранее российские юниоры также в три шайбы одолели Чехию (3:0) и хозяев турнира Словакию (5:2). Турнир четырёх наций прошёл в словацком городе Пьештяны.