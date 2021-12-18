Во французском Анси стартовала мужская гонка преследования в рамках четвёртого Кубка мира по биатлону. Первым на дистанцию ушёл победитель спринта — норвежец Йоханнес Бё.

В семи секундах от Бё-младшего стартовал российский биатлонист Эдуард Латыпов.

Через 11 секунд после Латыпова на дистанцию ушёл ещё один норвежец Филип Фьелд Андерсен.

Помимо Латыпова, в гонке участвуют ещё пять российских биатлонистов: Саид Халили (11-й стартовый номер, 48 секунд отставания), Александр Логинов (12-й, 49 секунд), Александр Поварницын (14-й, 52 секунды), Даниил Серохвостов (18-й, 59 секунд) и Василий Томшин (25-й, 1 минута 14 секунд).