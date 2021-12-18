Сборная России на домашней площадке встречается с командой Чехии на матче Кубка Первого канала. Первый период завершился в пользу отечественного коллектива со счетом – 3:1.

Счет открыли хозяева на 15-й секунде. В самом начале игры забил нападающий Арсений Грицюк. На восьмой минуте преимущество увеличил Даниил Вовченко. На 15-й минуте результат закрепил Михаил Григоренко и довел счет до 3:0. В концовке периода соперники смогли отыграть одну шайбу, забив за минуту до сирены.

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Ранее сборная России одержала две победы на Кубке Первого канала. В первом матче они обыграли Канаду со счетом 4:3.

Затем команда Жамнова была сильнее сборной Швеции (0:1). Единственную шайбу тогда забросил защитник Вячеслав Войнов.