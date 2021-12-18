Норвежская спортсменка Тура Бергер прокомментировала решение Международной федерации биатлонистов (IBU) о присуждении ей титула чемпионки Кубка мира в сезоне 2013/14.

Награда вернулась к ней после допингового скандала с Ольгой Зайцевой и перемещения в рейтинге финки Кайсы Макарайнен.

Норвежка отметила, что медали и победы всегда важны «здесь и сейчас», поэтому ситуация странная.

«Хуже всего Кайсе, у которой могут отнять «Большой хрустальный глобус». Надеюсь, она стряхнула с него пыль. Такое ощущение, как будто я украла ее победу. В идеальном мире мошенников следовало бы сразу поймать», — цитирует Бергер NRK.

Напомним, по результатам сезона 2014/14 Зайцева иногда финишировала выше Туры Бергер. После перераспределения мест «Большой хрустальный глобус» стал принадлежать норвежке Бергер, изначально и фактически его брала финка Макарайнен.