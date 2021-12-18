Тренер сборной России по лыжным гонкам Юрий Бородавко назвал причину непопадания лидера команды Александра Большунова в четвертьфиналы спринтерских забегов на этапе Кубка мира в Дрездене (Германия).

Также наставник отметил результат Глеба Ретивых, который дошел до финала соревнований. По словам тренера, он показал свой класс и уровень.

«Больше расстраивает непопадание в финал Терентьева и непопадание в топ-30 Саши Большунова. Здесь надо разбираться, что повлияло на такое выступление. Может, что накануне приехали с гор и не успели адаптироваться», – цитирует Бородавко Чемпионат.

Тренер сообщил, что атлет чувствовал себя не очень хорошо уже во время разминки.

Напомним, ранее стало известно, что Большунов и Ретивых выступят в командном спринте завтра, 19 декабря.