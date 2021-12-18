Сборная России по итогам второго периода удерживает преимущество в домашнем матче Еврохоккейтура против команды Чехии. Счет во встрече – 5:1 в пользу хозяев.

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В первом периоде счет открыли россияне на 15-й секунде. В самом начале игры забил нападающий Арсений Грицюк. На восьмой минуте преимущество увеличил Даниил Вовченко. На 15-й минуте результат закрепил Михаил Григоренко и довел счет до 3:0. В концовке периода соперники смогли отыграть одну шайбу.

Во второй двадцатиминутке дубль оформил Григоренко. Он забил на 38-й минуте, ему ассистировали Гусев и Шипачев. Пятую шайбу в ворота соперников отправил защитник Александр Елесин, пока команда была в большинстве.

Ранее сборная России одержала две победы на Кубке Первого канала. В первом матче они обыграли Канаду со счетом 4:3. Затем команда Жамнова была сильнее сборной Швеции (0:1).