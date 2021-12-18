Российский биатлонист Максим Цветков стал третьим в спринтерской гонке на этапе Кубка IBU в Обертиллиахе (Австрия). Спортсмен финишировал с одной ошибкой но огневом рубеже.

Мужчины соревновались на дистанции 10 километров со стрельбой лежа и стоя.

Победителем стал норвежец Ховард Богетвейт с одним промахом, вторым был его соотечественник Эрлен Бьонтегорд с двумя ошибками. Цветков смог побороться за бронзовую медаль и на финише уступил 17 секунд.

Россиянин Антон Бабиков стал восьмым с чистой стрельбой. Никита Поршнев остался 15-м, Ильназ Мухамелзянов – 34-м, Матвей Елисеев – 50-м.

Напомним, на этом же этапе Кубка мира Цветков стал бронзовым медалистом в индивидуальной гонке преследования.