Российский биатлонист Эдуард Латыпов стал серебряным призером в гонке преследования на этапе Кубка мира во французском Анси. Спортсмен сумел со старта удержать свою вторую позицию и финишировал дважды в призах.

Россиянин допустил два промаха в гонке с четырьмя огневыми рубежами. В финишном створе он удачно вырвал одну десятую секунды у представителя Норвегии Ветле Шостад Кристиансена.

Победителем стал француз Кентен Фийон Майе, прошедший дистанцию с чистой стрельбой.

Восьмым финишировал Карим Халили с проигрышем в 1 минуту и 18 секунд. Александр Поварницын стал 12-м, Александр Логинов был 18-м. В топ-25 попал Даниил Серохвостов с шестью промахами. Василий Томшин занял 36-ю позицию.

Соревнования на этапе Кубка мира во Франции продолжатся завтра, 19 декабря. Спортсмены будут стартовать в женских и мужских масс-стартах. Россию представят по четыре атлета из каждой команды.