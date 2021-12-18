Сборная России по хоккею обыграла команду Чехии в матче на Кубке Первого канала. Встреча прошла в Москве на ЦСКА Арене и завершилась со счетом 5:2 в пользу хозяев.

В самом начале игры забил нападающий Арсений Грицюк. На восьмой минуте преимущество увеличил Даниил Вовченко. На 15-й минуте результат закрепил Михаил Григоренко. В концовке периода соперники смогли отыграть одну шайбу.

Во второй двадцатиминутке дубль оформил Григоренко. Пятую шайбу в ворота соперников отправил защитник Александр Елесин. В третьем периоде в большинстве у чехов забил нападающий Милан Гулас.

Ранее сборная России одержала две победы на Кубке Первого канала. Таким образом команда Жамнова собрала серию из трех триумфов подряд.