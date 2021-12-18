Российский биатлонист Эдуард Латыпов улучшил свои позиции в общем зачете Кубка мира. После серебра в гонке преследования спортсмен остался на пятой позиции в рейтинге, но теперь от первого места его отделяют восемь очков.

Россиянин сегодня, 18 декабря, стал вторым в пасьюте, уступив победителю из Франции Кентену Фиойон Майе около 17 секунд. Латыпов допустил два промаха, но на финише вырвал серебро у норвежца Ветле Шостад Кристиансена.

Общий зачет Кубка мира после субботней гонки возглавляет сегодняшний чемпион, у француза в активе – 315 баллов. Вторым идет швед Себастиян Самуэльссон, третьим – Эмильен Жаклен из Франции. Одинаковое количество очков у Эдуарда Латыпова и Кристиансена, они заработали по 307 очков. При победе Латыпова и более низких позициях соперников будет возможна борьба за первое место в этом списке и получение желтой майки лидера перед Новым годом.

Определить итоговые места в этом календарном году биатлонисты будут завтра, 19 декабря, в масс-старте.