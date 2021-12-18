Российский пловец Андрей Минаков стал третьим в финальном заплыве на 100 метров баттерфляем на чемпионате мира по короткой воде в Абу-Даби (ОАЭ). Спортсмен попал в призы, стартуя на крайней восьмой дорожке.

Результат Минакова – 49,21, он улучшил его минимум на 0,4 секунды с полуфинала и квалификации. Он уверенно прошел дистанцию в итоговом заплыве, держась в тройке с первого полтинника.

Победителем стал итальянец Маттео Ривольта со временем – 48,87, вторым был олимпийский чемпион из ЮАР Чад ле Кло с показателями – 49,04.

Ранее Минаков на этом чемпионате мира завоевал золото в составе российской эстафеты 4 по 100 метров вольным стиле.

Соревновательный день продолжит финальный заплыв на 800 метров кролем у женщин. В нем примут участие две россиянки: чемпионка Европы 2021 года Анастасия Кирпичникова и призер турнира Анна Егорова.