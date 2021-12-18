Российский биатлонист Эдуард Латыпов поделился эмоциями после подиума в гонке преследования на этапе Кубка во французском Анси. Он рассказал об ощущениях на последнем огневом рубеже.

Латыпов выиграл еще одну серебряную медаль, ранее он был вторым в спринте. По словам атлета, день прошел отлично, а ему удалось получить удовольствие от гонки.

«Что было внутри на стойке, когда уже ушел Кристиансен? Внутри было просто: «Попасть!» Всё индивидуально. Я всё лишнее убрал, понял, что чуть-чуть зацелился, но думал, что надо добить его и всё», – сказал Латыпов в эфире Матч ТВ.

Завтра, 19 декабря, Латыпов стартует в масс-старте. По итогам этой гонке он сможет побороться за первое место в общем зачете Кубка мира. Пока он уступает лидеру восемь баллов.