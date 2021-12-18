Канадский спортсмен Денис Шаповалов одержал победу во встрече выставочного турнира в Абу-Даби (ОАЭ) за третье место. В матче он обыграл экс-первую ракетку мира Рафаэля Надаля.

За победу Шаповалов сражался 2 часа и 2 минуты. Он был сильнее во всех трех сетах, итоговый счет получился следующим – 6:7, 6:3, 10:6.

По итогам матчей Абу-Даби канадец стал третьим в протоколе. Испанец Надаль закрепился в топ-4 после возвращения на корт. Ранее титулованный спортсмен уступил в своем первом матче на соревнованиях. Далее он продолжит подготовку к Открытому чемпионату Австралии.

Первую и вторую позицию разыграют между собой британец Энди Маррей и россиянин Андрей Рублев. В их встрече, стартовавшей в 18:00 по московскому времени, сейчас идет первый сет.