«Рома» одержала победу над «Аталантой» во встрече 18-го тура итальянского чемпионата. Российский полузащитник хозяев Алексей Миранчук появился на поле после замены в команде.

Матч в Бергамо завершился – со счетом 4:1 с преимуществом подопечных Жозе Моуринью.

Счет на первой минуте открыл Тэмми Абрахам из «Ромы». Еще один гол за хозяев в первом тайме забил Николо Дзаньоло. В дополнительное время, на 46-й минуте, мяч отыграл Бриан Кристанте из «Аталанты».

Во втором тайме у гостей отличился Крис Смоллинг, позже дубль оформил Абрахам. Он же довел этим результативным действием счет до 1:4. Миранчук вышел на поле на 64-й минуте, результативными действиями не отметился.

В таблице Серии А «Аталанта» занимает третье место, их соперники держатся на пятой позиции.