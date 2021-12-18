Российская пловчиха Анастасия Кирпичникова завоевала серебряную медаль на дистанции 800 метров вольным стилем на чемпионате мира по плаванию на короткой воде в Абу-Даби (ОАЭ).

Спортсменка финишировала второй с результатом 8.06,44. Кирпичникова была близка к собственному рекорду страны, но даже при его повторении не смогла бы победить китаянку Биджин Ли.

Время соперницы – 8.02,90, это же новое высшее достижение соревнований. Лучший показатель Кирпичниковой – 8.04,65, такой результат она показывала на отборочном чемпионате Европы в Казани в ноябре.

Третьей оказалась итальянка Симона Квадарелла с цифрами – 8.07,99. Еще одна россиянка Анна Егорова была на финише пятой, уступив победительнице около 12 секунд.

Для Анастасии Кирпичниковой награда стала первой личной на чемпионатах мира по короткой воде, ранее она выигрывала только европейские турниры в 25-метровом бассейне.