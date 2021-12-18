Главный тренер сборной России по хоккею Алексей Жамнов заявил, что нападающий Вадим Шипачев не выйдет на лед в заключительной встрече против Финляндии.

По словам наставника, он дает форварду перерыв после ряда игр. В последней победной игре с Чехией (5:2) Шипачев сделал два ассиста.

«Завтра, скорее всего, Вадим отдохнет. Для нас любой матч принципиален. Завтра будем выходить, чтобы побеждать. У нас есть ребята, которые тоже в обойме», – приводит слова Жамнова Чемпионат.

Специалист добавил, что тренерский штаб пробует разные сочетания звеньев и хоккеистов.

Напомним, Россия сыграет против Финляндии завтра, 19 декабря. Встреча начнется в 15:30 по московскому времени.