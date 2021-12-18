Участники телевизионного проекта «Ледниковый период», двукратная чемпионка мира по фигурному катанию Евгения Медведева и тиктокер Даня Милохин примут участие в съемках выпуска шоу «Вечерний Ургант» на Первом канале.

Они появятся вместе на записи 23 декабря, сообщает команда проекта на официальной странице в Instagram. Анонс об их участии в программе появился в социальной сети сегодня, 18 декабря.

Также известно, что чуть раньше, 21 декабря в гости к Ивану Урганту придет олимпийская чемпионка Турина-2006 в танцах на льду Татьяна Навка.

Напомним, Медведева и Милохин уже принимали участие в эпизодах программы, но приходили отдельно. Сейчас пара впервые появится в выпуске вместе.