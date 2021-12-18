Главный тренер сборной России по хоккею Алексей Жамнов поделился мыслями о составе на предстоящие Олимпийские Игры-2022 в Пекине (Китай). По его словам, у команды остался только один вариант.

По итогам матча против Чехии на Кубке Первого канала он отметил игру защитников, а также тройки Шипачев-Григоренко-Гусев.

«Есть ли у сборной план С на Олимпиаду? Давайте план B сперва придумаем. У нас нет планов А, B и С, поедут сильнейшие. Давайте подождём, как всё сложится», – цитирует Жамнова Чемпионат.

Специалист считает, что в такой ситуации нужно просто готовиться к соревнованиям.

Напомним, на Кубке Первого Канала сборная Россия уже одержала три победы. Завтра, 19 декабря, подопечные Жамнова сыграют с Финляндией.