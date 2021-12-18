Экс-глава Союза биатлонистов России (СБР) Александр Тихонов прокомментировал результаты гонки преследования на этапе Кубка мира в Анси (Франция). Отдельно он отметил выступление серебряного призера Эдуарда Латыпова.

Россиянин занял второе место с двумя ошибками на огневых рубежах. Победу одержал француз Кентен Фийон Майе, третьим стал норвежец Ветле Шостад Кристиансен.

«Красавец! Порадовал! Всё было в мрачных тонах, а сейчас новый лучик света. Каминский сказал, что нужно восстанавливаться. Всё правильно! Это его самая правильная фраза», — приводит слова Тихонова «Спорт-экспресс».

Напомним, что серебро в пасьюте стало вторым для Латыпова на этом этапе международных соревнований. Вчера, 17 декабря, он взял медаль той же пробы в спринтерской гонке.