Российский теннисист Андрей Рублёв взял титул на выставочном турнире в Абу-Даби (ОАЭ). В финале он обыграл представителя Великобритании и экс-первую ракетку мира Энди Маррея.

Матч продолжался 1 час и 36 минут и завершился со счетом – 6:4, 7:6 (7:2) в пользу пятого номера рейтинга ATP в текущем сезоне.

В полуфинале Рублев справился с канадцем Денисом Шаповаловым, а его соперник по итоговой игре обыграл испанца Рафаэля Надаля.

Матч за третье место также проходил сегодня, 18 декабря. Он закончился с преимуществом Шаповалова и проигрышем Надаля со счетом – 6:7 (4:7), 6:3, 10:6. Испанец продолжает свое восстановление после травм и готовится к выступлению на Открытом чемпионате Австралии в январе 2022 года.

В этом сезоне Рублев также становился победителем Кубка Дэвиса в составе российской сборной и олимпийским чемпионом в миксте.